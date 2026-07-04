Bon joueur, mais poissard! Mohamed Hany a marqué un but contre son camp lors du seizième de finale contre l'Australie – son deuxième déjà dans ce tournoi. Cela n'était encore jamais arrivé dans la longue histoire de la Coupe du monde!

Gian-Andri Baumgartner

À la 55e minute du huitième de finale entre l'Égypte et l'Australie, Mohamed Hany dévie malencontreusement un coup franc australien dans ses propres filets. Le score passe alors à 1-1... et le défenseur entre dans l'histoire pour une raison dont il se serait bien passé.

Il s'agit en effet de son deuxième but contre son camp dans cette Coupe du monde. Lors du premier match de l'Égypte face à la Belgique, il avait déjà trompé son propre gardien en déviant involontairement un ballon sur l'égalisation adverse. Un cas inédit: jamais, en 96 ans d'histoire de la Coupe du monde, un joueur n'avait inscrit deux buts contre son camp au cours d'une même phase finale.

Le défenseur d'Al Ahly devance ainsi les 65 joueurs qui, jusqu'ici, n'avaient marqué qu'une seule fois dans leurs propres filets lors d'un Mondial. Il porte également à trois le total de buts contre leur camp inscrits par des joueurs égyptiens en Coupe du monde. Seuls le Mexique et le Maroc font «mieux», avec quatre autogoals chacun.

La Suisse aussi dans ce classement

L'Égypte partage d'ailleurs cette peu enviable troisième place avec la Suisse. Côté helvétique, Ernst Lörtscher (1938 contre l'Allemagne), Yann Sommer (2018 face au Costa Rica) et plus récemment Miro Muheim (2026 contre le Qatar) ont tous inscrit un but contre leur camp en Coupe du monde.

Heureusement pour Mohamed Hany, cette mésaventure n'a pas coûté la qualification à son équipe. Les Pharaons ont finalement éliminé l'Australie aux tirs au but et se hissent en quarts de finale d'un Mondial pour la deuxième fois seulement de leur histoire, après leur première participation en 1934.