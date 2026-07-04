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Bon joueur mais poissard
Un défenseur égyptien entre dans l'histoire pour une mauvaise raison

Bon joueur, mais poissard! Mohamed Hany a marqué un but contre son camp lors du seizième de finale contre l'Australie – son deuxième déjà dans ce tournoi. Cela n'était encore jamais arrivé dans la longue histoire de la Coupe du monde!
Publié: 07:18 heures
|
Dernière mise à jour: 07:19 heures
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Mohamed Hany dévie un coup franc dans ses propres filets lors du seizième de finale contre l'Australie.
Photo: keystone-sda.ch
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Gian-Andri Baumgartner

À la 55e minute du huitième de finale entre l'Égypte et l'Australie, Mohamed Hany dévie malencontreusement un coup franc australien dans ses propres filets. Le score passe alors à 1-1... et le défenseur entre dans l'histoire pour une raison dont il se serait bien passé.

Il s'agit en effet de son deuxième but contre son camp dans cette Coupe du monde. Lors du premier match de l'Égypte face à la Belgique, il avait déjà trompé son propre gardien en déviant involontairement un ballon sur l'égalisation adverse. Un cas inédit: jamais, en 96 ans d'histoire de la Coupe du monde, un joueur n'avait inscrit deux buts contre son camp au cours d'une même phase finale.

Le défenseur d'Al Ahly devance ainsi les 65 joueurs qui, jusqu'ici, n'avaient marqué qu'une seule fois dans leurs propres filets lors d'un Mondial. Il porte également à trois le total de buts contre leur camp inscrits par des joueurs égyptiens en Coupe du monde. Seuls le Mexique et le Maroc font «mieux», avec quatre autogoals chacun.

La Suisse aussi dans ce classement

L'Égypte partage d'ailleurs cette peu enviable troisième place avec la Suisse. Côté helvétique, Ernst Lörtscher (1938 contre l'Allemagne), Yann Sommer (2018 face au Costa Rica) et plus récemment Miro Muheim (2026 contre le Qatar) ont tous inscrit un but contre leur camp en Coupe du monde.

Heureusement pour Mohamed Hany, cette mésaventure n'a pas coûté la qualification à son équipe. Les Pharaons ont finalement éliminé l'Australie aux tirs au but et se hissent en quarts de finale d'un Mondial pour la deuxième fois seulement de leur histoire, après leur première participation en 1934.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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