DE
FR

Belle résistance
L'Autriche se défait de la Jordanie

L'Autriche a rencontré une Jordanie tenace, mais s'est finalement imposé 3-1 à Santa Clara. Début de tournoi réussi pour Marko Arnautovic et ses coéquipiers.
Publié: il y a 41 minutes
1/2
Marko Arnautovic et les siens ont fini par dominer la Jordanie.
Photo: FIFA via Getty Images
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

L'Autriche a réussi son entrée en lice à la Coupe du monde, mardi à Santa Clara. Elle s'est imposée 3-1 contre la Jordanie, qui a offert une belle résistance pour son premier match dans une Coupe du monde.

La Jordanie égalise

L'ailier du Werder Brême Romano Schmid a ouvert le score d'une superbe frappe enroulée depuis l'orée de la surface venue se loger dans la lucarne opposée (21e). Il est ainsi devenu le deuxième joueur autrichien seulement à marquer à la fois dans un Euro (en 2024 contre les Pays-Bas) et une Coupe du monde.

La Jordanie n'a pas abdiqué, passant à nouveau proche de revenir au score lorsqu'Ali Olwan, bien placé dans la surface, s'est heurté au gardien autrichien Alexander Schlager à la 34e. Au retour des vestiaires, l'attaquant d'Al Sailiya (au Qatar) n'a toutefois pas manqué sa chance deux fois, concluant en solo un contre rapide grâce à une belle finition poteau rentrant (50e). De quoi rentrer dans l'histoire de sa nation, en inscrivant le premier but jordanien dans un Mondial.

Marko Arnautovic sur pénalty

Réveillée par cette égalisation, l'Autriche a d'abord pensé reprendre les devants sur corner (67e), avant que la réussite de Marko Arnautovic ne soit annulée pour une faute de main préalable. C'est finalement un but contre son camp de Yazan Al Arab (76e), à nouveau sur corner, qui a offert la victoire aux hommes de Ralf Rangnick.

Au bout du temps additionnel, les «Rouges» ont encore soigné leur différence de buts grâce à un pénalty transformé par Marko Arnautovic, à la suite d'une main dans la surface. C'est la 48e réalisation en sélection du joueur de l'Etoile Belgrade, meilleur buteur de l'histoire de son pays.

L'Autriche rejoint donc l'Argentine en tête du groupe J avec trois points et affrontera l'Albiceleste lundi (19h en Suisse). La Jordanie tentera pour sa part d'engranger ses premiers points face à l'Algérie (mardi 5h en Suisse).

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
1
2
3
2
République de Corée
République de Corée
1
1
3
3
République Tchèque
République Tchèque
1
-1
0
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
1
-2
0
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
1
0
1
2
Canada
Canada
1
0
1
3
Qatar
Qatar
1
0
1
4
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
1
0
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Écosse
Écosse
1
1
3
2
Maroc
Maroc
1
0
1
3
Brésil
Brésil
1
0
1
4
Haïti
Haïti
1
-1
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
1
3
3
2
Australie
Australie
1
2
3
3
Turquie
Turquie
1
-2
0
4
Paraguay
Paraguay
1
-3
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
1
6
3
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
1
1
3
3
Equateur
Equateur
1
-1
0
4
Curaçao
Curaçao
1
-6
0
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suède
Suède
1
4
3
2
Japon
Japon
1
0
1
3
Pays-Bas
Pays-Bas
1
0
1
4
Tunisie
Tunisie
1
-4
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
1
0
1
2
Iran
Iran
1
0
1
3
Belgique
Belgique
1
0
1
4
Egypte
Egypte
1
0
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Uruguay
Uruguay
1
0
1
2
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
1
0
1
3
Espagne
Espagne
1
0
1
4
Cap Vert
Cap Vert
1
0
1
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Norvège
Norvège
1
3
3
2
France
France
1
2
3
3
Sénégal
Sénégal
1
-2
0
4
Irak
Irak
1
-3
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
1
3
3
2
Autriche
Autriche
1
2
3
3
Jordanie
Jordanie
1
-2
0
4
Algérie
Algérie
1
-3
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
0
0
0
3
Ouzbékistan
Ouzbékistan
0
0
0
4
Colombie
Colombie
0
0
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
0
0
0
2
Croatie
Croatie
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
Playoffs
Mentionné dans cet article
Coupe du Monde 2026
Coupe du Monde 2026
Jordanie
Jordanie
Autriche
Autriche
Articles les plus lus
    Articles les plus lus
      Mentionné dans cet article
      Coupe du Monde 2026
      Coupe du Monde 2026
      Jordanie
      Jordanie
      Autriche
      Autriche