La blessure absurde de Jordan Henderson

Non entré en jeu, Jordan Henderson a chuté pendant les célébrations de la victoire anglaise face au Mexique et a été évacué sur civière. Le milieu de terrain a même reçu un avertissement sur le banc pour parachever son «œuvre».

Blick Sport

La joie a viré à l'inquiétude pour l'Angleterre. Quelques minutes après la victoire des «Three Lions» face au Mexique en huitième de finale de la Coupe du monde, dimanche à l'Estadio Azteca, le milieu Jordan Henderson a été évacué sur civière, victime d'une blessure survenue... pendant les célébrations.

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Remplaçant et non entré en jeu, Henderson a escaladé les panneaux publicitaires pour rejoindre la pelouse et communier avec les supporters anglais, entonnant «Wonderwall» dans une ambiance électrique. C'est en repassant l'obstacle qu'il a chuté lourdement sur le bras, restant au sol en grimaçant de douleur avant de recevoir les soins du staff médical. Le vétéran a quitté le terrain allongé, sous assistance.

Thomas Tuchel est inquiet

«Jordan est tombé et s'est blessé au poignet, a confié le sélectionneur Thomas Tuchel au micro de «BBC One» après la rencontre. Cela a l'air d'être une blessure assez sérieuse. Le docteur vient de me dire qu'il est à l'hôpital.»

L'ironie de la soirée n'aura échappé à personne: Henderson, qui n'avait pas foulé la pelouse, a tout de même écopé d'un carton jaune pour son comportement sur le banc, avant de devenir l'unique «blessé» anglais d'un match qu'il a passé à regarder.

Place à Erling Haaland

Sur le plan sportif, l'Angleterre s'est imposée dans un chaudron mexicain hostile, portée notamment par un doublé express de Jude Bellingham en première période. Une qualification précieuse, obtenue au terme d'un match sous tension et dans un contexte sécuritaire renforcé à Mexico.

Reste désormais l'incertitude. Les Three Lions affrontent la Norvège d'Erling Haaland samedi prochain en quart de finale, et devront patienter avant de connaître l'étendue exacte de la blessure de Henderson. Son forfait, s'il se confirme, priverait Tuchel d'un élément d'expérience dans le vestiaire à l'approche d'un rendez-vous décisif - le tout pour une chute survenue loin du jeu, dans l'euphorie d'une soirée que le milieu anglais n'est pas près d'oublier.