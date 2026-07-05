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Le Paraguayen Matias Galarza frappe la star française Kylian Mbappé
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Voie de fait ou non?Le Paraguayen Matias Galarza frappe la star française Kylian Mbappé

«Bagarre de bistrot»
Matías Galarza, joueur paraguayen le plus controversé du Mondial

Le Paraguayen Matías Galarza est sans doute le plus grand provocateur de la Coupe du monde. Ce personnage controversé est devenu ridicule face à la France.
Publié: 16:53 heures
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Matias Galarza a tout fait pour faire disjoncter les Bleus.
Photo: AFP
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Stefan Kreis

Dans les dernières secondes du temps additionnel, Matias Galarza se porte candidat aux «Golden Raspberry Awards», ce prix satirique qui récompense chaque année la pire prestation d’acteur. Et il mérite largement sa nomination. Après un échange verbal avec le Français Michael Olise, le Paraguayen se laisse tomber de manière si peu crédible que les téléspectateurs n’ont pu qu'éprouver un certain malaise.

Matias Galarza est sans doute le joueur le plus controversé de cette Coupe du monde 2026. Déjà en seizièmes de finale contre l’Allemagne, il s’était illustré par un duel très musclé avec Jamal Musiala. Le commentateur de Magenta TV, Wolff-Christoph Fuss, avait alors déclaré: «Il a contribué à ce que le Paraguay transforme ce match en bagarre de bistrot.»

Le sourire de Kylian Mbappé comme réponse

Le scénario s’est répété en huitièmes de finale contre la France. D’abord, Matias Galarza donne un coup de bras à Kylian Mbappé lors d’un duel à la course, puis il touche Jules Koundé au visage avec la main en fin de rencontre. Comment le joueur de River Plate a-t-il pu terminer le match sans être expulsé? La question reste entière. Déjà contre l’Allemagne, ce provocateur aurait très bien pu voir rouge.

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Après l’élimination contre la France, Matias Galarza a quitté la pelouse en larmes. Mais sa détresse n’a sans doute suscité qu’une compassion limitée chez de nombreux observateurs. Kylian Mbappé, lui non plus, n’a probablement pas versé une larme pour l’élimination des Sud-Américains. Face aux provocations de Matias Galarza, le Français a réagi à sa manière: avec un grand sourire.


Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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