Le Paraguayen Matías Galarza est sans doute le plus grand provocateur de la Coupe du monde. Ce personnage controversé est devenu ridicule face à la France.

Stefan Kreis

Dans les dernières secondes du temps additionnel, Matias Galarza se porte candidat aux «Golden Raspberry Awards», ce prix satirique qui récompense chaque année la pire prestation d’acteur. Et il mérite largement sa nomination. Après un échange verbal avec le Français Michael Olise, le Paraguayen se laisse tomber de manière si peu crédible que les téléspectateurs n’ont pu qu'éprouver un certain malaise.

Matias Galarza est sans doute le joueur le plus controversé de cette Coupe du monde 2026. Déjà en seizièmes de finale contre l’Allemagne, il s’était illustré par un duel très musclé avec Jamal Musiala. Le commentateur de Magenta TV, Wolff-Christoph Fuss, avait alors déclaré: «Il a contribué à ce que le Paraguay transforme ce match en bagarre de bistrot.»

Le sourire de Kylian Mbappé comme réponse

Le scénario s’est répété en huitièmes de finale contre la France. D’abord, Matias Galarza donne un coup de bras à Kylian Mbappé lors d’un duel à la course, puis il touche Jules Koundé au visage avec la main en fin de rencontre. Comment le joueur de River Plate a-t-il pu terminer le match sans être expulsé? La question reste entière. Déjà contre l’Allemagne, ce provocateur aurait très bien pu voir rouge.

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Après l’élimination contre la France, Matias Galarza a quitté la pelouse en larmes. Mais sa détresse n’a sans doute suscité qu’une compassion limitée chez de nombreux observateurs. Kylian Mbappé, lui non plus, n’a probablement pas versé une larme pour l’élimination des Sud-Américains. Face aux provocations de Matias Galarza, le Français a réagi à sa manière: avec un grand sourire.



