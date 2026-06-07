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Avant la Coupe du monde!
Vladimir Petkovic prolonge déjà avec l'Algérie

Surprise: Vladimir Petkovic a prolongé son contrat avec la sélection algérienne, avant même le début de la Coupe du monde.
Publié: il y a 51 minutes
Le travail de Vladimir Petkovic à la tête de la sélection algérienne plaît visiblement aux décideurs. Pas toujours aux supporters, par contre.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Vladimir Petkovic, en poste depuis 2024, a été prolongé comme sélectionneur de l'Algérie, son contrat courant désormais jusqu'à juillet 2028. La Fédération algérienne (FAF) l'a annoncé à quelques jours du Mondial 2026.

«Nommé à la tête de l'équipe nationale le 29 février 2024, le technicien suisse a enregistré des résultats remarquables depuis son arrivée», a affirmé la FAF dans un communiqué publié sur son site internet.

La Fédération «se félicite de cette continuité à la tête de la sélection nationale, synonyme de stabilité et d'ambition pour les prochaines échéances internationales», est-il encore écrit.

Agé de 62 ans, Vladimir Petkovic a pris la suite de Djamel Belmadi peu après la CAN disputée en Côte d'Ivoire début 2024, lors de laquelle les Fennecs ont été éliminés au premier tour.

Le technicien d'origine bosnienne était libre depuis son limogeage par Bordeaux en février 2022, après un début de saison calamiteux à l'issue de laquelle l'équipe girondine avait été reléguée en Ligue 2.

Avant cela, il avait longuement dirigé la Suisse de 2014 à 2021, après avoir remporté une Coupe d'Italie avec l'AS Rome en 2013 et brièvement entraîné le FC Sion. Sous ses ordres, l'Algérie a «remporté 21 victoires, concédé quatre matches nuls et subi seulement trois défaites», relève encore la FAF. Qualifiés pour la Coupe du monde en Amérique du Nord (11 juin-19 juillet), les Fennecs affronteront l'Argentine, la Jordanie et l'Autriche au sein du groupe J.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
0
0
0
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
0
0
0
3
République de Corée
République de Corée
0
0
0
4
République Tchèque
République Tchèque
0
0
0
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
0
0
0
2
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
0
0
0
3
Qatar
Qatar
0
0
0
4
Suisse
Suisse
0
0
0
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
0
0
0
2
Maroc
Maroc
0
0
0
3
Haïti
Haïti
0
0
0
4
Écosse
Écosse
0
0
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
0
0
0
2
Paraguay
Paraguay
0
0
0
3
Australie
Australie
0
0
0
4
Turquie
Turquie
0
0
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
0
0
0
2
Curaçao
Curaçao
0
0
0
3
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
0
0
0
4
Equateur
Equateur
0
0
0
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
0
0
0
2
Japon
Japon
0
0
0
3
Suède
Suède
0
0
0
4
Tunisie
Tunisie
0
0
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
0
0
0
2
Egypte
Egypte
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
0
0
0
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
0
0
0
2
Cap Vert
Cap Vert
0
0
0
3
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
0
0
0
2
Sénégal
Sénégal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norvège
Norvège
0
0
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
0
0
0
2
Algérie
Algérie
0
0
0
3
Autriche
Autriche
0
0
0
4
Jordanie
Jordanie
0
0
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
0
0
0
3
Ouzbékistan
Ouzbékistan
0
0
0
4
Colombie
Colombie
0
0
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
0
0
0
2
Croatie
Croatie
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
Playoffs
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