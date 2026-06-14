Avant Suisse - Qatar, la FIFA a reçu le président du FC Lutry, club vaudois endeuillé par la tragédie de Crans-Montana. Le Mondial le plus inclusif s'est souvenu de ses enfants disparus.

Blick Sport

Avant le coup d'envoi de Suisse - Qatar, la FIFA a reçu Stéphane Bise, président du FC Lutry. Le nom est inconnu des tribunes de Mexico ou de Toronto. En Suisse romande, il renvoie à un deuil: les sept juniors du club vaudois morts dans l'incendie du bar «Le Constellation», à Crans-Montana, la nuit du Nouvel An. Cinq autres ont été grièvement blessés.

L'incendie a fait quarante morts, dont vingt mineurs, venus fêter le passage à 2026. Le pays a décrété une journée de deuil national. Le FC Lutry, lui, a perdu sept des siens. Depuis, le club vit au ralenti: rubans blancs sur le grillage du terrain, Revue annulée, marche blanche. Et la colère de familles qui réclament justice et vérité.

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Sur son compte Instagram, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a rappelé le rôle de son organisme: «Alors que nous célébrons la plus inclusive des Coupes du monde, il est important de prendre un moment pour se remémorer les victimes de la tragédie de Crans-Montana et toutes les personnes impactées, parmi lesquelles de nombreuses sont liées au FC Lutry.»

Le Valaisan a mis en lumière le président du petit club du Lavaux: «Recevoir Stéphane Bise, président du FC Lutry, à l’occasion du match entre la Suisse et le Qatar avait une signification toute particulière. Le football nous enseigne l’humanité et nos pensées accompagnent les familles, les amis et les proches de toutes les personnes affectées par cette catastrophe.»