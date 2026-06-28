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Action vivement critiquée
Nico Wiliams: «C'est l'un des pires jours de ma vie»

L'ailier gauche espagnol Nico Williams s'est blessé à l'adducteur droit vendredi contre l'Uruguay. Ce coup dur qui va le priver du 16e de finale du Mondial contre l'Autriche, jeudi.
Publié: 07:06 heures
Photo: Getty Images
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AFP Agence France-Presse

«Je me blesse à nouveau après une année très compliquée, au cours de laquelle une pubalgie m'a fait perdre beaucoup de batailles, mais pas la guerre. J'ai réussi à la surmonter avec du travail, des sacrifices et surtout du sens des responsabilités», a déclaré Nico Williams sur ses réseaux sociaux. L'Espagnol a aussi été touché à la cuisse il y a un peu plus d'un mois, ce qui lui a fait manquer la fin de saison avec l'Athletic Bilbao.

Au Mondial, il n'a joué qu'une poignée de minutes, dont un quart d'heure face à l'Uruguay (1-0), match au cours duquel il a été blessé sur un tacle de Nicolas de la Cruz. Une action «inutile» effectuée «sous le coup de la frustration», a estimé le Basque dans un communiqué de la Fédération espagnole (RFEF).

«Mais ça non plus ne va pas m'arrêter», a-t-il assuré, et «l'histoire n'est pas terminée. On se voit le plus tôt possible dans ce Mondial».

Rentrés dans la nuit de vendredi à samedi de Guadalajara (Mexique), où s'est déroulée la rencontre, à leur camp de base à Chattanooga (Tennessee), les Espagnols se sont entraînés samedi en fin d'après-midi.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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