Nico Wiliams: «C'est l'un des pires jours de ma vie»

L'ailier gauche espagnol Nico Williams s'est blessé à l'adducteur droit vendredi contre l'Uruguay. Ce coup dur qui va le priver du 16e de finale du Mondial contre l'Autriche, jeudi.

AFP Agence France-Presse

«Je me blesse à nouveau après une année très compliquée, au cours de laquelle une pubalgie m'a fait perdre beaucoup de batailles, mais pas la guerre. J'ai réussi à la surmonter avec du travail, des sacrifices et surtout du sens des responsabilités», a déclaré Nico Williams sur ses réseaux sociaux. L'Espagnol a aussi été touché à la cuisse il y a un peu plus d'un mois, ce qui lui a fait manquer la fin de saison avec l'Athletic Bilbao.

Au Mondial, il n'a joué qu'une poignée de minutes, dont un quart d'heure face à l'Uruguay (1-0), match au cours duquel il a été blessé sur un tacle de Nicolas de la Cruz. Une action «inutile» effectuée «sous le coup de la frustration», a estimé le Basque dans un communiqué de la Fédération espagnole (RFEF).

«Mais ça non plus ne va pas m'arrêter», a-t-il assuré, et «l'histoire n'est pas terminée. On se voit le plus tôt possible dans ce Mondial».

Rentrés dans la nuit de vendredi à samedi de Guadalajara (Mexique), où s'est déroulée la rencontre, à leur camp de base à Chattanooga (Tennessee), les Espagnols se sont entraînés samedi en fin d'après-midi.