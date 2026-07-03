La Croatie a-t-elle été lésée en fin de match?

Le Portugal s'est imposé 2-1 s'est qualifié pour les 8es de finale. Dans les arrêts de jeu, la Croatie a égalisé, mais le but a été annulé pour un hors-jeu confirmé par la VAR. La technologie va-t-elle trop loin dans un tel cas?

Blick Sport

Quel scénario d'une cruauté rare. Alors que les deux équipes semblaient se diriger vers les prolongations, le Portugal a inscrit le 2-1 dans les arrêts de jeu. Fin du match? Non puisque la Croatie a égalisé quelques minutes plus tard. Folie dans le stade de Toronto. Et puis les premiers soupçons de hors-jeu sont arrivés.

Personne ne disait que la VAR allait résoudre tous les problèmes. Et c'est tant mieux! La séquence de la 103e minute du match Portugal - Croatie a encore rappelé cette évidence sur l'égalisation refusée à Luka Modric et ses coéquipiers. Sur un centre de la gauche, Igor Matanovic s'est élevé dans les airs et a frôlé le ballon (l'a-t-il touché?). Après un relais de Mario Pasalic, Josko Gvardiol s'est retrouvé en position idéale pour faire trembler les filets.

Toute la question était de savoir si Igor Matanovic avait touché la balle ou non. Après être allé consulter les images, l'arbitre a décidé que c'était le cas et donc le but était entaché d'une position de hors-jeu. La réussite croate a donc été annulée.

Sur les images, il est toutefois impossible de dire clairement si contact il y a eu. Mais comment M. Eskås a-t-il pu dire de manière si péremptoire que le ballon avait été dévié par le joueur des Balkans? Lors de cette Coupe du monde, les ballons Trionda sont équipés de capteurs de 500hz calculant 500 fois par seconde la position, l'accélération ou encore la vitesse du ballon. De quoi pouvoir, visiblement, être certain d'avoir pris la bonne décision. En surimpression, l'onde semble en effet dire que le ballon subit un mouvement qui n'est pas linéaire, donc une déviation.

Voici l'image en question.

La décision serait donc correcte selon cette surimpression et la qualification du Portugal logique.

Les amateurs de technologie vont ressortir convertis par cette nouvelle séquence qui donne de l'eau à leur moulin. Les romantiques, eux, vont se dire que l'on tue encore un peu plus «leur» football. Et vous?