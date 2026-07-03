DE
FR

À la limite du hors-jeu
La Croatie a-t-elle été lésée en fin de match?

Le Portugal s'est imposé 2-1 s'est qualifié pour les 8es de finale. Dans les arrêts de jeu, la Croatie a égalisé, mais le but a été annulé pour un hors-jeu confirmé par la VAR. La technologie va-t-elle trop loin dans un tel cas?
Publié: il y a 46 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 11 minutes
Photo: Getty Images
Blick Sport

Quel scénario d'une cruauté rare. Alors que les deux équipes semblaient se diriger vers les prolongations, le Portugal a inscrit le 2-1 dans les arrêts de jeu. Fin du match? Non puisque la Croatie a égalisé quelques minutes plus tard. Folie dans le stade de Toronto. Et puis les premiers soupçons de hors-jeu sont arrivés.

Personne ne disait que la VAR allait résoudre tous les problèmes. Et c'est tant mieux! La séquence de la 103e minute du match Portugal - Croatie a encore rappelé cette évidence sur l'égalisation refusée à Luka Modric et ses coéquipiers. Sur un centre de la gauche, Igor Matanovic s'est élevé dans les airs et a frôlé le ballon (l'a-t-il touché?). Après un relais de Mario Pasalic, Josko Gvardiol s'est retrouvé en position idéale pour faire trembler les filets.

Toute la question était de savoir si Igor Matanovic avait touché la balle ou non. Après être allé consulter les images, l'arbitre a décidé que c'était le cas et donc le but était entaché d'une position de hors-jeu. La réussite croate a donc été annulée. 

Sur les images, il est toutefois impossible de dire clairement si contact il y a eu. Mais comment M. Eskås a-t-il pu dire de manière si péremptoire que le ballon avait été dévié par le joueur des Balkans? Lors de cette Coupe du monde, les ballons Trionda sont équipés de capteurs de 500hz calculant 500 fois par seconde la position, l'accélération ou encore la vitesse du ballon. De quoi pouvoir, visiblement, être certain d'avoir pris la bonne décision. En surimpression, l'onde semble en effet dire que le ballon subit un mouvement qui n'est pas linéaire, donc une déviation.

Voici l'image en question.

La décision serait donc correcte selon cette surimpression et la qualification du Portugal logique.

Les amateurs de technologie vont ressortir convertis par cette nouvelle séquence qui donne de l'eau à leur moulin. Les romantiques, eux, vont se dire que l'on tue encore un peu plus «leur» football. Et vous?

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
Mentionné dans cet article
Croatie
Croatie
Portugal
Portugal
Coupe du Monde 2026
Coupe du Monde 2026
Articles les plus lus
    Articles les plus lus
      Mentionné dans cet article
      Croatie
      Croatie
      Portugal
      Portugal
      Coupe du Monde 2026
      Coupe du Monde 2026