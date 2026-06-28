La Nati affronte l'Algérie de Vladimir Petkovic jeudi soir à Vancouver. Ceux qui souhaitent assister à ce choc au stade devront débourser plusieurs centaines de dollars. Sans compter le voyage... Mais ce n'est de très loin pas le 16es de finale le plus cher.

Michael Hotz

La Suisse connaît enfin son adversaire en seizièmes de finale de la Coupe du monde. Vendredi, à 5h (heure suisse), la Nati défiera l'Algérie à Vancouver. Cette rencontre aura une saveur particulière pour Murat Yakin, qui retrouvera Vladimir Petkovic. L'ancien sélectionneur de la Suisse (2014-2021) dirige désormais les Fennecs.

Ces retrouvailles donnent une dimension supplémentaire à ce duel. La Nati veut franchir le premier tour à élimination directe et atteindre l'objectif minimal fixé avant le tournoi: les huitièmes de finale. L'Algérie, elle, espère poursuivre son parcours. En dehors des deux camps, en revanche, l'affiche ne semble pas provoquer un enthousiasme débordant, comme le montrent les prix des billets.

Des billets parmi les moins chers des seizièmes

La plateforme Ticketdata, qui analyse les prix pratiqués sur les principaux sites de revente comme StubHub, Vivid Seats ou SeatGeek, révèle que Suisse-Algérie figure parmi les affiches les plus abordables des seizièmes de finale. Le billet le moins cher s'échange actuellement aux alentours de 650 dollars, soit le quatrième tarif le plus bas de ce premier tour à élimination directe.

Seuls Belgique-Sénégal, à Seattle, et Canada-Afrique du Sud, à Los Angeles, sont encore plus accessibles. Un paradoxe pour les Canadiens, contraints de quitter leur pays pour disputer leur rencontre aux États-Unis.

Le Mexique fait exploser les prix

À l'inverse, le Mexique, premier de son groupe, continue de jouer à domicile. Résultat: la ferveur populaire fait grimper les tarifs. Pour assister au duel entre El Tri et l'Équateur dans le mythique stade Azteca, il faut débourser en moyenne plus de 2900 dollars pour le billet le moins cher. Aucun autre seizième de finale n'atteint de tels sommets.

Messi et Ronaldo attirent les foules

Le prochain match de l'Argentine, tenante du titre, face au Cap-Vert à Miami, est lui aussi particulièrement onéreux. La présence de Lionel Messi (39 ans), qui évolue à l'Inter Miami depuis 2023, n'y est sans doute pas étrangère. La Floride abrite une importante communauté argentine, ce qui contribue également à faire grimper la demande.

À Toronto, c'est Cristiano Ronaldo (41 ans) qui attire les foules. Le Portugal y affrontera la Croatie dans l'une des affiches les plus prestigieuses de ces seizièmes de finale. Pour voir le quintuple Ballon d'Or en action, il faut actuellement compter au moins 1935 dollars.

À côté de ces montants, les quelque 650 dollars nécessaires pour assister au match de la Suisse, disputé à environ 3300 kilomètres plus à l'ouest, à Vancouver, paraissent presque raisonnables.