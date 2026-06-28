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650 dollars quand même...
Pendant que Leo Messi affole les prix, la Nati reste (presque) une bonne affaire

La Nati affronte l'Algérie de Vladimir Petkovic jeudi soir à Vancouver. Ceux qui souhaitent assister à ce choc au stade devront débourser plusieurs centaines de dollars. Sans compter le voyage... Mais ce n'est de très loin pas le 16es de finale le plus cher.
Publié: il y a 43 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 40 minutes
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La Nati va rester à Vancouver.
Photo: TOTO MARTI
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Michael Hotz

La Suisse connaît enfin son adversaire en seizièmes de finale de la Coupe du monde. Vendredi, à 5h (heure suisse), la Nati défiera l'Algérie à Vancouver. Cette rencontre aura une saveur particulière pour Murat Yakin, qui retrouvera Vladimir Petkovic. L'ancien sélectionneur de la Suisse (2014-2021) dirige désormais les Fennecs.

Ces retrouvailles donnent une dimension supplémentaire à ce duel. La Nati veut franchir le premier tour à élimination directe et atteindre l'objectif minimal fixé avant le tournoi: les huitièmes de finale. L'Algérie, elle, espère poursuivre son parcours. En dehors des deux camps, en revanche, l'affiche ne semble pas provoquer un enthousiasme débordant, comme le montrent les prix des billets.

Des billets parmi les moins chers des seizièmes

La plateforme Ticketdata, qui analyse les prix pratiqués sur les principaux sites de revente comme StubHub, Vivid Seats ou SeatGeek, révèle que Suisse-Algérie figure parmi les affiches les plus abordables des seizièmes de finale. Le billet le moins cher s'échange actuellement aux alentours de 650 dollars, soit le quatrième tarif le plus bas de ce premier tour à élimination directe.

Seuls Belgique-Sénégal, à Seattle, et Canada-Afrique du Sud, à Los Angeles, sont encore plus accessibles. Un paradoxe pour les Canadiens, contraints de quitter leur pays pour disputer leur rencontre aux États-Unis.

Le Mexique fait exploser les prix

À l'inverse, le Mexique, premier de son groupe, continue de jouer à domicile. Résultat: la ferveur populaire fait grimper les tarifs. Pour assister au duel entre El Tri et l'Équateur dans le mythique stade Azteca, il faut débourser en moyenne plus de 2900 dollars pour le billet le moins cher. Aucun autre seizième de finale n'atteint de tels sommets.

Messi et Ronaldo attirent les foules

Le prochain match de l'Argentine, tenante du titre, face au Cap-Vert à Miami, est lui aussi particulièrement onéreux. La présence de Lionel Messi (39 ans), qui évolue à l'Inter Miami depuis 2023, n'y est sans doute pas étrangère. La Floride abrite une importante communauté argentine, ce qui contribue également à faire grimper la demande.

À Toronto, c'est Cristiano Ronaldo (41 ans) qui attire les foules. Le Portugal y affrontera la Croatie dans l'une des affiches les plus prestigieuses de ces seizièmes de finale. Pour voir le quintuple Ballon d'Or en action, il faut actuellement compter au moins 1935 dollars.

À côté de ces montants, les quelque 650 dollars nécessaires pour assister au match de la Suisse, disputé à environ 3300 kilomètres plus à l'ouest, à Vancouver, paraissent presque raisonnables.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
0:0
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
0:0
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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