La FIFA a dévoilé le bilan chiffré de sa phase de groupes. Hot dogs, bières, spectateurs, téléspectateurs: tout y est démesuré.

Blick Sport

Mis bout à bout, les 300'000 hot dogs avalés dans les stades couvriraient les 45 kilomètres qui séparent le stade du New Jersey de l'aéroport JFK de New York. À côté, plus de 2,8 millions de bières et près d'un million de bouteilles d'eau ont été écoulées. Le tout en 17 jours et 72 matches.

Et ces chiffres ne concernent que les enceintes. Dans les FIFA Fan Festivals, qui ont rassemblé plus de 5,5 millions de personnes, on a vidé près de 2 millions de boissons sans alcool et plus de 2 millions de boissons alcoolisées. Le record de la soif revient à Kansas City. Le jour où l'Écosse défiait le Brésil à Miami, les fans massés à la Fan Festival locale ont à eux seuls descendu 32'000 bières.

99,7% de fréquentation

Dans les stades, l'affluence a battu tous les records. 4'644'549 spectateurs venus de 210 pays ont garni les tribunes, soit 99,7% des places disponibles. L'ancien record de 1994 (3,5 millions) est pulvérisé, et plus de trois millions de FIFA Fan IDs ont été distribués.

Mais l'essentiel du public était devant un écran. Rien qu'en Chine, le Mondial a déjà touché 205 millions de téléspectateurs uniques sur les chaînes CCTV. Les matches d'ouverture des trois pays hôtes ont réuni plus de 50 millions de personnes en Amérique du Nord, et au Brésil, le diffuseur Globo a atteint 49,9 millions de personnes pour le seul Brésil-Maroc.

Sur les réseaux sociaux, la démesure vire au vertige: 17 milliards d'impressions et 11 milliards de vidéos vues durant la phase de groupes. Le but de Messi contre l'Algérie est la vidéo de Coupe du monde la plus vue sur TikTok, avec 53 millions de vues. Le tiroir-caisse suit la cadence. Adidas a déjà écoulé pour plus de 1,13 milliard de dollars de produits liés à l'événement, le maillot du Mexique se classant en tête des ventes.

Côté assiette, les goûts ont varié selon le pays hôte: bière et chips au Canada, hot dog roi aux États-Unis, pizza et frites en tête au Mexique.