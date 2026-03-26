Ces nations iront à la Coupe du monde 2026

Seize pays européens s'affrontent dès ce jeudi pour accéder à la finale des play-off, où seul quatre d'entre eux décrocheront leur billet pour la Coupe du monde. La Nati a depuis longtemps sa place assurée et fait ainsi partie des 42 nations déjà qualifiées.

Alexander Hornstein

Le coup d'envoi officiel de la Coupe du monde 2026 sera donné à Mexico (11 juin), dans à peine deux mois et demi. Pour la première fois dans l'histoire, 48 nations issues de toutes les associations continentales y participeront, faisant de ce tournoi le plus grand de tous les temps. La Suisse sera également de la partie grâce à sa première place dans son groupe de qualifications (Kosovo, Suède, Slovénie) et pourra profiter sans stress des play-off qui débutent ce soir - contrairement à l'Italie, qui risque une troisième élimination consécutive!

Continent Nombre de places de départ Déjà qualifiés Europe 16 Angleterre, France, Croatie, Portugal, Norvège, Allemagne, Pays-Bas, Belgique, Autriche, Écosse, Espagne, Suisse Afrique 9 ou 10* Maroc, Tunisie, Égypte, Algérie, Ghana, Cap-Vert, Côte d'Ivoire, Sénégal, Afrique du Sud. Asie et Australie 8 ou 9* Japon, Iran, Ouzbékistan, Jordanie, Corée du Sud, Australie, Qatar, Arabie saoudite Amérique du Sud 6 ou 7* Argentine, Équateur, Brésil, Paraguay, Colombie, Uruguay Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes 6, 7 ou 8* Mexique, Canada, États-Unis (tous les pays hôtes), Curaçao, Haïti, Panama Océanie 1 ou 2* Nouvelle-Zélande

* Le nombre de places de départ varie en raison des play-off intercontinentaux, au cours desquels deux billets sont attribués.

La Nati rencontrera un vainqueur des play-off

Seize pays d'Europe participeront au tournoi, qui se déroulera pour la première fois avec 48 nations. Douze billets ont été attribués aux vainqueurs des groupes respectifs lors des qualifications, quatre autres le seront lors des play-off.

Le nombre de places de départ de toutes les autres associations continentales n'est pas encore défini. En effet, les nations du monde entier s'affrontent lors des play-off intercontinentaux et ont toutes une chance d'obtenir l'un des deux billets qui seront distribués de cette manière. La Bolivie, la Nouvelle-Calédonie, la RD Congo, l'Irak, la Jamaïque et le Suriname sont en lice.

Comme le tirage au sort des groupes a eu lieu en décembre dernier à Washington, on sait depuis longtemps qui se mesurera à qui lors de la phase de groupes. La Nati a été tirée au sort dans le groupe B avec le Canada, co-organisateur, le Qatar, et l'équipe qui sortira vainqueur des play-off entre l'Irlande du Nord, le Pays de Galles, la Bosnie-Herzégovine et l'Italie.