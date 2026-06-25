Le Mexique a terminé sa phase de groupes avec une troisième victoire face à la Tchéquie. Les célébrations ont été entachées par une voiture, qui a foncé dans la foule du côté de Cabo San Lucas.

Blick Sport

Ce devait être une soirée de fête pour tout le Mexique. La sélection nationale a terminé sa phase de groupes par une troisième victoire en autant de matches lors de «sa» Coupe du monde, venant à bout de la Tchéquie à Mexico City (3-0).

Dans les rues de tout le pays, les habitants sont descendus faire la fête. Sauf que celle-ci a tourné au drame du côté de Cabo San Lucas, une ville balnéaire située à la pointe de la Basse-Californie du Sud, à l'ouest du Mexique. Une voiture a foncé dans la foule et a fait au moins 17 blessés.

«Selon les premières informations, le véhicule a été encerclé par un groupe de personnes et, pour des raisons qui restent à déterminer par les autorités compétentes, a foncé dans la foule, blessant plusieurs personnes, a détaillé la mairie de Los Cabos dans un communiqué. Le conducteur, entouré de personnes qui entravaient le passage et exerçaient une pression physique sur son unité, a effectué une manœuvre d’accélération intempestive, renversant plusieurs piétons.»

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

Sur les 17 blessés, l'une d'entre elles se trouve dans une situation d'urgence. De son côté, le conducteur du véhicule a été placé sous la garde du procureur, comme l'expique le communiqué de la mairie.