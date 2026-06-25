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17 blessés à Cabo San Lucas
Un véhicule fonce dans la foule au Mexique lors des célébrations

Le Mexique a terminé sa phase de groupes avec une troisième victoire face à la Tchéquie. Les célébrations ont été entachées par une voiture, qui a foncé dans la foule du côté de Cabo San Lucas.
Publié: il y a 44 minutes
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Le Mexique a remporté son troisième match dans cette Coupe du monde.
Photo: AFP
Blick Sport

Ce devait être une soirée de fête pour tout le Mexique. La sélection nationale a terminé sa phase de groupes par une troisième victoire en autant de matches lors de «sa» Coupe du monde, venant à bout de la Tchéquie à Mexico City (3-0).

Dans les rues de tout le pays, les habitants sont descendus faire la fête. Sauf que celle-ci a tourné au drame du côté de Cabo San Lucas, une ville balnéaire située à la pointe de la Basse-Californie du Sud, à l'ouest du Mexique. Une voiture a foncé dans la foule et a fait au moins 17 blessés.

«Selon les premières informations, le véhicule a été encerclé par un groupe de personnes et, pour des raisons qui restent à déterminer par les autorités compétentes, a foncé dans la foule, blessant plusieurs personnes, a détaillé la mairie de Los Cabos dans un communiqué. Le conducteur, entouré de personnes qui entravaient le passage et exerçaient une pression physique sur son unité, a effectué une manœuvre d’accélération intempestive, renversant plusieurs piétons.»

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Sur les 17 blessés, l'une d'entre elles se trouve dans une situation d'urgence. De son côté, le conducteur du véhicule a été placé sous la garde du procureur, comme l'expique le communiqué de la mairie.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
2
5
6
2
Australie
Australie
2
0
3
3
Paraguay
Paraguay
2
-2
3
4
Turquie
Turquie
2
-3
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
2
7
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
2
0
3
3
Equateur
Equateur
2
-1
1
4
Curaçao
Curaçao
2
-6
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
2
4
4
2
Japon
Japon
2
4
4
3
Suède
Suède
2
0
3
4
Tunisie
Tunisie
2
-8
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Egypte
Egypte
2
2
4
2
Iran
Iran
2
0
2
3
Belgique
Belgique
2
0
2
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
2
-2
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
2
4
4
2
Uruguay
Uruguay
2
0
2
3
Cap Vert
Cap Vert
2
0
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
2
-4
1
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
2
5
6
2
Norvège
Norvège
2
4
6
3
Sénégal
Sénégal
2
-3
0
4
Irak
Irak
2
-6
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
2
5
6
2
Autriche
Autriche
2
0
3
3
Algérie
Algérie
2
-2
3
4
Jordanie
Jordanie
2
-3
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
2
3
6
2
Portugal
Portugal
2
5
4
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
2
-1
1
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
2
-7
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
2
2
4
2
Ghana
Ghana
2
1
4
3
Croatie
Croatie
2
-1
3
4
Panama
Panama
2
-2
0
Playoffs
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