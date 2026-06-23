15 questions pour vous jauger Quiz: Avez-vous bien suivi le début du tournoi?

La Coupe du monde 2026 n'est «vieille» que d'une douzaine de jours, mais il s'est pourtant passé bien des choses. Avez-vous bien suivi le début de la compétition? Répondez à notre quiz pour en avoir le cœur net.