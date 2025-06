Denis Zakaria, forfait, doit rentrer en Suisse

Gros coup dur pour la Nati et Murat Yakin! Denis Zakaria, qui devait occuper un poste en défense centrale, a dû déclarer forfait pour des problèmes musculaires. Il prend l'avion pour rentrer en Suisse et ne jouera donc ni contre le Mexique ni contre les Etats-Unis.

Denis Zakaria est forfait! Photo: TOTO MARTI

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Murat Yakin avait un plan clair pour ces deux matches face au Mexique et aux Etats-Unis: faire jouer Denis Zakaria en défense centrale avec Ricardo Rodriguez et Manuel Akanji. Malheureusement, le sélectionneur va devoir trouver une autre solution, vu que le Genevois a dû reprendre l'avion pour traverser l'Atlantique dans l'autre sens, quatre jours après l'arrivée de la Nati aux Etats-Unis.

«Denis Zakaria a des problèmes musculaires, il doit rentrer, il ne peut pas jouer», a indiqué Murat Yakin ce vendredi, à la veille d'affronter le Mexique dans le spectaculaire Rice-Eccles Stadium de Salt Lake City. «C'est dommage. On doit trouver d'autres solutions et on a déjà réfléchi lors du dernier entraînement.»

Photo: Toto Marti

Un vrai coup dur pour Murat Yakin. «Il a fait un super entraînement en défense mercredi, il a pu travailler les automatismes. On a tiré un petit bilan après et c'était clair qu'on allait partir ainsi. Mais on a plusieurs solutions», a indiqué le sélectionneur, en faisant référence à Nico Elvedi, Stefan Gartenmann et Cédric Zesiger. L'un de ces trois hommes devrait débuter samedi dans la défense à trois avec Manuel Akanji et Ricardo Rodriguez.

Ce forfait constitue un premier coup dur pour Murat Yakin sur la route du Mondial 2026. Le message délivré depuis le début du camp est en effet clair: l'équipe qui affrontera les qualifications en septembre sera celle de cet été. Denis Zakaria devait en faire partie en défense centrale.