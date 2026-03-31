Murat Yakin a décidé d'aligner Denis Zakaria d'entrée, vraisemblablement dans une défense à trois, ce mardi à Oslo. Erling Haaland et Alexander Sorloth sont titulaires pour la Norvège. Granit Xhaka est lui ménagé, tout comme Noah Okafor.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

La Norvège a sorti ses deux meilleures armes offensives ce mardi à Oslo, puisqu'Alexander Sorloth et Erling Haaland seront titulaires face à la Nati (coup d'envoi à 18h à l'Ullevaal Stadion). Pour contrer ces deux cadors, Murat Yakin a choisi d'aligner une défense à trois, avec Manuel Akanji, Nico Elvedi et Denis Zakaria. Le sélectionneur a également choisi de ménager Gregor Kobel et de faire jouer son habituel remplaçant Yvon Mvogo, preuve que le résultat de ce match n'est pas une priorité pour le sélectionneur. Granit Xhaka et Noah Okafor ne figurent eux pas sur la feuille de match, étant tous deux annoncés blessés.

Breel Embolo et Dan Ndoye enchaînent

En attaque, Murat Yakin a choisi de donner du temps à trois éléments qui en manquent en club en ce moment: Breel Embolo, Dan Ndoye et Ruben Vargas. Le message est clair dans l'esprit du sélectionneur: ces trois hommes ont une grosse longueur d'avance sur la concurrence en vue de la Coupe du monde et il entend bien les garder en forme d'ici-là.

A noter que 150 supporters suisses sont présents à l'Ullevall Stadion.

Norvège: Nyland; Pedersen, Thorsby, Østigård, Ajer; Berge, Bjørkan, Thorstvedt; Nusa, Haaland, Sorloth.

Suisse: Mvogo; Elvedi, Zakaria, Akanji; Aebischer, Jashari, Freuler, Rieder; Ndoye, Vargas, Embolo.