Le FC Sion pourrait défier une légende du football européen en barrages de Conference League. Si l'Ajax et les Valaisans passent tous deux le troisième tour, ils se retrouveront à Tourbillon et à Amsterdan.

ATS Agence télégraphique suisse

Sion pourrait pour avoir droit à un choc face à l'Ajax en barrage de Conference League (20 et 27 août)! Les Valaisans se frotteront aux Arméniens de Noah au 3e tour qualificatif, ce jeudi à Erevan et la suivant à Tourbillon, alors que l'Ajax en découdra avec les Irlandais de Shelbourne. Les deux vainqueurs s'affronteront ensuite.

Lugano se mesurerait lui au Maccabi Tel-Aviv ou au CSKA Sofia en play-off, alors que Saint-Gall affronterait le Valur Reykjavik ou les Danois de Nordsjaelland.

Thoune peut avoir de gros regrets

De son côté, Thoune peut légitimement espérer atteindre la phase de poules de l'Europa League. Le champion de Suisse affronterait en barrage le Lech Poznan ou les Féringiens de Klavsik, deux adversaires à sa portée, selon le tirage au sort effectué lundi.

Avant de songer à ce duel décisif, Thoune devra évidemment tout d'abord vaincre le Vikingur Reykjavik au 3e tour qualificatif. Mais les hommes de Gian-Luca Privitelli auraient forcément un coup à jouer tant face au Lech Poznan qu'à Klavsik, qui ont comme eux été éliminés au 2e tour qualificatif de la Champions League.

En cas d'échec face à Reykjavik, Thoune serait reversé en Conference League, compétition dans laquelle Sion, Lugano et Saint-Gall sont en lice dans un 3e tour qualificatif dont les matches aller sont prévus cette semaine. Les barrage d'EL et de CL auront lieu les jeudi 20 et 27 août.

A l'issue des différents tirages au sort effectués lundi, le FC Thoune peut par ailleurs regretter d'autant plus d'avoir manqué le coche au 2e tour qualificatif de la Cgampions League, où il a mené 2-0 au retour à Zagreb avant de s'effondrer à 10 contre 11. Le Dinamo affrontera ainsi le Viking Stavanger en barrage de C1 s'il élimine le Kauno Zalgiris au 3e tour qualificatif...