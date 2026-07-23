Pour son entrée en lice européenne, le FC Sion retrouve la Conference League ce jeudi à Sumgayit, en Azerbaïdjan. Face au BATE Borisov, Didier Tholot aligne un onze proche de celui qui a conclu la saison dernière.

Bastien Feller Journaliste Blick

Le FC Sion démarre son aventure européenne ce jeudi soir à Sumgayit, en Azerbaïdjan, à plus de 4500 kilomètres de ses bases. Didier Tholot et ses hommes défient le BATE Borisov au deuxième tour qualificatif de la Conference League.

Le technicien français a opté pour un onze articulé sur le papier en 4-2-3-1, que les supporters valaisans connaissent bien puisqu’il s’agit pratiquement de la même équipe qui a terminé le championnat en mai dernier à Berne. Kreshnik Hajrizi, récemment opéré des adducteurs, est remplacé en défense centrale par Noé Sow, qui fera sans doute la paire avec Jan Kronig jusqu’au retour de l’international kosovar. De son côté, Winsley Boteli est titularisé en soutien du buteur sédunois Rilind Nivokazi.

Durant la préparation, le staff valaisan a travaillé les options à deux attaquants - avec plusieurs noms différents - et il sera intéressant d’observer comment les deux attaquants collaboreront. Et de savoir si le Genevois évoluera effectivement un cran plus bas que le Kosovar ou sur la même ligne. À noter encore que Benjamin Kololli, initialement prévu dans le onze de base, a dû laisser sa place à Franck Surdez en raison d'un «problème physique» contracté durant l'échauffement.

Sion: Racioppi; Lavanchy, Sow, Kronig, Hefti; Kabacalman, Costa; Chouaref, Boteli, Surdez; Nivokazi

BATE Borisov: Sokol; Neskarommy, Rakhmanov, Sakuta, Kovalev; Kress, Mikhnyuk, Kaplenko; Rusakou, Yatskevich, Varaksa