La ville polonaise de Wroclaw accueillera mercredi la finale de la Conference League entre le Betis Séville et Chelsea. Au milieu de tout cela, il y Ricardo Rodriguez, le joueur de l'équipe nationale, qui pourrait remporter son premier titre européen.

«Ce n’est plus un secret que les Suisses sont bons»

Lorsque Ricardo Rodriguez est titulaire au Betis Séville, l'équipe ne perd pas. C'est comme ça depuis des mois maintenant. Photo: Getty Images

Tobias Wedermann

Ricardo Rodriguez, avec quelle intensité avez-vous déjà préparé ce match contre Chelsea?

J'ai regardé le match de dimanche, et bien sûr, l'entraîneur a préparé la finale avec nous. Mais pas grand-chose d'autre.

Avez-vous un lien avec la Premier League?

Non, pour être honnête, je n'ai jamais été tenté d'y jouer.

Qui est pour vous le favori de la finale?

C'est un duel d'égal à égal. Chelsea est un grand nom, mais nous n'avons pas à nous cacher. La situation de départ est également passionnante si l'on considère les entraîneurs – Manuel Pellegrini pour nous et Enzo Maresca à Chelsea.

Pour quelle raison?

Les deux ont travaillé ensemble et ont un lien particulier. Tous deux jouent en principe exactement le même système. Ils font ce que nous faisons aussi. Ce sera certainement très intéressant.

Vous avez joué votre dernier match de championnat vendredi, Chelsea devait encore jouer dimanche. En Angleterre, il y a du mécontentement.

Je peux le comprendre. Deux jours de récupération en moins, cela m'énerverait aussi. Mais je ne m'inquiète pas, ils seront prêts.

La Conference League est une compétition relativement nouvelle. Qu'en pensez-vous?

Elle est attrayante pour les fans. De mon point de vue, elle ne devrait pas être obligatoire. Les voyages dans la phase de groupes n'ont pas été faciles, même mentalement, quand tu ne connais pas l'adversaire, le terrain, les lieux. Mais c'est un titre européen, et nous sommes en finale. Maintenant, je veux décrocher la coupe.

Que signifierait ce titre pour vous?

Je ne veux même pas savoir ce qui se passera à Séville si nous remportons ce trophée. Ce ne sera pas normal. Le Betis n'a jamais remporté de titre international.

Vous non plus.

Exactement. Pour moi aussi, ce serait bien sûr très spécial, aucun doute.

Les joueurs suisses ont du succès au niveau international: trois ont gagné la Coupe d'Italie avec Bologne. Fabian Rieder et Luca Jaquez ont remporté la Coupe d'Allemagne. Fabian Schär la FA Cup, Yann Sommer est en finale de la Ligue des champions et vous êtes en finale de la Conference League.

Ce n'est plus un secret que nous, les Suisses, jouons bien au football, n'est-ce pas? (rires) Je le souhaite vraiment à tout le monde. Si Yann gagne la Ligue des champions, ce serait énorme. Je serais très heureux pour lui.

Murat Yakin aura-t-il besoin d'un remède contre la gueule de bois pour le voyage aux États-Unis?

Non, il y a quelques jours entre les deux. Je ne suis pas non plus du genre à faire la fête cinq nuits d'affilée, je n'ai pas le temps. Mais deux jours de fête devraient suffire si nous ramenons le trophée à Séville.

Qualification pour l'Europa League en championnat, finale de la Conference League… Quelle est l'ambiance au Betis?

Nous avons atteint tous nos objectifs et avions même une chance de disputer la Ligue des champions. Mais après mon arrivée l'été dernier, j'ai vite compris que quelque chose était possible ici. Nous avons une équipe géniale.

Rétrospectivement, comment s'est passée votre première saison au Betis?

Ce n'était pas facile au début: nouveau club, nouvel entraîneur, nouvelle tactique. J'ai eu besoin d'un peu de temps pour trouver mes marques. Et même en tant qu'équipe, nous n'avons pas fait une bonne première partie de saison.

Au second tour, le Betis n'a perdu que lorsque vous n'étiez pas titulaire.

Cela ressemble à une bonne statistique (rires). Mais plus sérieusement, je sais ce que je peux faire et je suis sûr que j'aurais pu aider encore plus l'équipe au cours de la première moitié de saison grâce à mon expérience.

Vous jouez régulièrement, mais pas toujours. Comment voyez-vous votre rôle?

Au début, je jouais en Conference League et en coupe et mon concurrent en championnat. Ensuite, il y a eu des échanges. À part quelques exceptions, c'est une rotation constante.

Cela vous convient-il?

Bien sûr, il y a des phases où j'aurais aimé jouer davantage. Mais je n'ai rien à reprocher à l'entraîneur – j'ai droit à des interventions régulières. Et puis, je ne suis plus tout jeune, alors une pause de temps en temps, ça fait du bien (rires).

Comment vous plaisez-vous à Séville, vous et votre famille?

Très bien. Mon père est originaire de Galice, j'ai un lien étroit avec l'Espagne depuis mon enfance. Nous sommes très heureux ici.

Le championnat espagnol a toujours été un rêve pour vous.

Oui, cela a toujours été un de mes objectifs. Évoluer dans le nouveau stade du Real Madrid, par exemple, est déjà impressionnant. Et le Barça a vraiment bien joué cette saison. C'est un plaisir de se mesurer à ces équipes lors de ces matches.

Avec Isco et Antony, vous avez aussi deux grands noms dans votre propre équipe.

Isco a été longtemps blessé et est revenu avec une qualité que j'ai rarement vue chez un joueur de 33 ans. Il est tout simplement exceptionnel avec le ballon.

Et Antony? À Manchester United, il était considéré comme un gros flop.

C'est le genre de joueur qui a besoin d'amour et de confiance. C'est ce qu'il a obtenu chez nous. Ces derniers mois, il a été très important pour nous.

Que va-t-il se passer pour vous? Vous avez encore un an de contrat avec le Betis.

Pas tout à fait. Il ne me reste qu'un an, si je le souhaite.

Que voulez-vous dire?

J'ai une option pour une année supplémentaire. Je dois décider d'ici le 30 juin si je reste. Si ce n'est pas le cas, je serai sans contrat et libre à partir du 1er juillet.

Et vers quoi tendez-vous?

Nous nous sentons très bien à Séville en tant que famille. Je peux très bien m'imaginer ajouter une année supplémentaire. C'est cool que je puisse décider moi-même maintenant, non?

Quelle serait l'alternative? Une aventure aux États-Unis ou au Moyen-Orient?

Oui, cela m'intéresserait certainement.