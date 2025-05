Ricardo Rodriguez célèbre sa qualification pour la finale

Ricardo Rodriguez n'est plus qu'à une victoire du titre de la Conference League avec le Real Betis. Avec Yann Sommer, un deuxième Suisse jouera donc pour un trophée en Coupe d'Europe.

1/5 Ricardo Rodriguez jouera pour le trophée de la Conference League. Photo: Getty Images

Cédric Heeb

Yann Sommer (36 ans) ne sera pas le seul Suisse à jouer une finale de Coupe d'Europe (Ligue des champions), puisque Ricardo Rodríguez (32 ans) est également en lice pour un trophée. Jeudi, un match nul 2-2 après prolongation contre la Fiorentina, en demi-finale retour de la Conference League, a suffi au Zurichois et au Real Betis pour accéder à la finale.

«Nous avons mérité la victoire», a déclaré l'international suisse après le match, lui qui se classe deuxième du classement du nombre de sélections pour la Nati (127), derrière Granit Xhaka. Avant cela, le défenseur a fêté la qualification en dansant avec ses coéquipiers et les aficionados de Séville présents. Le Real Betis est devenu le premier club espagnol à atteindre la finale de la Conference League, compétition lancée en 2021.

«Je ne peux pas dire ce qui a fait la différence, car la Fiorentina a également réalisé un grand match», admet Rodríguez. «Mais je pense que nous avons eu ce petit plus. Nous sommes sur une bonne dynamique et, quand tu es en forme, c'est plus facile de gagner des matchs.»

Rodríguez pourrait remporter son troisième titre en club

Rodríguez a été transféré gratuitement du FC Turin au Real Betis l'été dernier. Depuis, il a disputé 30 matchs, dont la majorité en tant que titulaire, et a passé en moyenne 74 minutes sur le terrain. Lors du match retour contre la Fiorentina, le joueur de 32 ans a joué la totalité de la rencontre, soit 120 minutes.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Alors que ce serait le cinquième titre de l'histoire du Real Betis (une fois champion, trois fois vainqueur de la Coupe), ce serait le troisième trophée en club pour l'ex-joueur du FC Zurich. Avec le VfL Wolfsburg, il a remporté la Coupe d'Allemagne et la Supercoupe en 2015. De plus, Rodríguez a fait partie de l’équipe championne du monde des moins de 17 ans en 2010.

La finale aura lieu le mercredi 28 mai à Wroclaw (Pologne), contre Chelsea.