1/7 Ricardo Rodriguez a manqué son premier titre international. Photo: Getty Images

Carlo Steiner

Que se serait-il passé si Ricardo Rodriguez n’avait pas été remplacé à la pause en raison de problèmes aux adducteurs? Le Betis Séville aurait-il conservé son avance et, à l’instar de Rodriguez en personne, aurait-il remporté son premier titre international? Nous ne le saurons jamais.

Le fait est que le défenseur de la Nati est, avec le buteur Abde Ezzalzouli, l’un des deux joueurs dans les rangs des Andalous à sortir de la finale de la Conference League avec un bilan positif. Après 45 minutes, le score était de 1 à 0 pour le Betis Séville à Wroclaw (Pologne).

Le favori londonien n’avait pas d’occasions significatives jusque-là. La défense, avec Ricardo Rodriguez en arrière gauche, contrôlait les assauts des Blues. Ces derniers restaient discrets, mais solides. Sept passes sur huit arrivaient à destination.

Le remplaçant de Rodriguez fait des erreurs

Le Français Romain Perraud, qui a remplacé Rodriguez en deuxième mi-temps, n’a quant à lui réussi que trois passes sur dix, perdant en outre des ballons et recevant un carton jaune avant de se faire dribbler deux fois. Une mauvaise performance, bien en deçà du jeu proposé jusqu’alors par le Suisse.

Il serait néanmoins réducteur d’attribuer la défaite andalouse à Romain Perraud. Car en première mi-temps, le Betis a maîtrisé le match collectivement. L’équipe de Manuel Pellegrini jouait très haut et ne laissait pas Chelsea développer son jeu. Ricardo Rodriguez n’a ainsi pas eu à mener le moindre duel. Son remplaçant a en revanche été impliqué dans neuf duels et en a remporté six en seconde période, alors que Chelsea a poussé fort pour renverser le match et l’emporter 1-4.

«Nous aurions dû marquer un deuxième but»

Ricardo Rodriguez lui-même se montre bon perdant après le match. «Cette défaite est très amère. Nous avons essayé, nous avons marqué un but. Peut-être aurions-nous dû en marquer un deuxième avant la pause. A la fin, cela n’a pas suffi. Ils ont bien joué le coup et ont saisi leurs chances. Ils étaient meilleurs en deuxième mi-temps», explique le joueur à nos confrères de Blue Sport.

«J’avais déjà des problèmes aux adducteurs hier. J’ai essayé de jouer, mais cela n’a suffi que pour 45 minutes. Je ne voulais pas prendre le risque de me blesser», commente le joueur au sujet de ses douleurs. Selon lui, sa participation au rassemblement de l’équipe nationale le 2 juin prochain n’est pas remise en question.