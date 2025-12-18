Qui a particulièrement brillé pour le Lausanne-Sport lors de la victoire 1-0 face à la Fiorentina ce jeudi soir en Conference League? Découvrez les notes de notre journaliste.

Les notes des joueurs du Lausanne-Sport face à la Fiorentina

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Le Lausanne-Sport a battu la Fiorentina ce jeudi (1-0) dans un stade plein. Qui a particulièrement brillé lors de cette victoire de prestige?

Barème

6 Excellent

5 Bon

4 Acceptable

3 Insuffisant

2 Très mauvais

1 Catastrophique

Karlo Letica 4

Il n'a étonnamment pas eu beaucoup de travail, mais a tout très bien fait. Cela semble incroyable, mais le LS a battu la Fiorentina sans avoir besoin d'un grand gardien...

Brandon Soppy 4

Une première heure compliquée, mais il a élevé le niveau et réalisé une grosse fin de match. Plusieurs gros retours défensifs alors que la Fiorentina commençait enfin à presser un peu.

Kevin Mouanga 5

Encore un match de patron pour celui qui est sans aucun doute le meilleur défenseur du Lausanne-Sport cette année. Quelle dureté dans les duels et quel sens de l'anticipation!

Karim Sow 5

Il a livré de très gros duels face à Edin Dzeko et en est sorti vainqueur. Cette simple phrase dit tout de la qualité de son match.

Sekou Fofana 5

Même quand le LS était un peu timide en première période, il a énormément percuté sur son côté. De l'audace et du caractère. Sorti à la 86e pour Hamza Abdallah.

Jamie Roche 5

Le métronome donne le rythme, met le pied, récupère des ballons, distribue le jeu et apporte l'équilibre en tout temps. Le jour où il percutera un peu plus encore, quel joueur ce sera...

Gabriel Sigua 5

Beaucoup d'activité et un but historique, qui restera longtemps dans les mémoires lausannoises. Et dans la sienne.

Nathan Butler-Oyedeji 4

Il a énormément travaillé, comme toujours, mais ce poste à mi-terrain est toujours compliqué à appréhender pour lui. Indiscutable dans l'état d'esprit. Sorti à la 79e pour Morgan Poaty.

Beyatt Lekoueiry 5

Une première mi-temps discrète, puis des dribbles à la Maradona et de la magie à chaque prise de balle. Quel talent quand il joue comme ça! Sorti à la 70e pour Olivier Custodio.

Theo Bair 4

Un match compliqué pour le Canadien, irréprochable dans l'attitude, mais peu en réussite dans ses choix. Il prend de la place et ne mérite pas une note insuffisante, mais il n'a pas brillé dans le jeu.

Enzo Kana-Biyik 5

Des mauvais choix en première période, avant une deuxième mi-temps de haut niveau. Il a failli ouvrir la marque après la pause, puis offre le but de la victoire à Gabriel Sigua. Sorti à la 70e pour Alban Ajdini.