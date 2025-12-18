Les notes des joueurs du Lausanne-Sport face à la Fiorentina

Le Lausanne-Sport a battu la Fiorentina ce jeudi (1-0) dans un stade plein. Qui a particulièrement brillé lors de cette victoire de prestige?
Barème
6 Excellent
5 Bon
4 Acceptable
3 Insuffisant
2 Très mauvais
1 Catastrophique
Il n'a étonnamment pas eu beaucoup de travail, mais a tout très bien fait. Cela semble incroyable, mais le LS a battu la Fiorentina sans avoir besoin d'un grand gardien...
Une première heure compliquée, mais il a élevé le niveau et réalisé une grosse fin de match. Plusieurs gros retours défensifs alors que la Fiorentina commençait enfin à presser un peu.
Encore un match de patron pour celui qui est sans aucun doute le meilleur défenseur du Lausanne-Sport cette année. Quelle dureté dans les duels et quel sens de l'anticipation!
Il a livré de très gros duels face à Edin Dzeko et en est sorti vainqueur. Cette simple phrase dit tout de la qualité de son match.
Même quand le LS était un peu timide en première période, il a énormément percuté sur son côté. De l'audace et du caractère. Sorti à la 86e pour Hamza Abdallah.
Le métronome donne le rythme, met le pied, récupère des ballons, distribue le jeu et apporte l'équilibre en tout temps. Le jour où il percutera un peu plus encore, quel joueur ce sera...
Beaucoup d'activité et un but historique, qui restera longtemps dans les mémoires lausannoises. Et dans la sienne.
Il a énormément travaillé, comme toujours, mais ce poste à mi-terrain est toujours compliqué à appréhender pour lui. Indiscutable dans l'état d'esprit. Sorti à la 79e pour Morgan Poaty.
Une première mi-temps discrète, puis des dribbles à la Maradona et de la magie à chaque prise de balle. Quel talent quand il joue comme ça! Sorti à la 70e pour Olivier Custodio.
Un match compliqué pour le Canadien, irréprochable dans l'attitude, mais peu en réussite dans ses choix. Il prend de la place et ne mérite pas une note insuffisante, mais il n'a pas brillé dans le jeu.
Des mauvais choix en première période, avant une deuxième mi-temps de haut niveau. Il a failli ouvrir la marque après la pause, puis offre le but de la victoire à Gabriel Sigua. Sorti à la 70e pour Alban Ajdini.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
RC Strasbourg
6
6
16
2
RKS Rakow Czestochowa
6
7
14
3
AEK Athènes
6
7
13
4
Sparta Prague
6
7
13
5
Rayo Vallecano
6
6
13
6
Shakhtar Donetsk
6
5
13
7
FSV Mayence
6
4
13
8
AEK Larnaca
6
6
12
9
FC Lausanne-Sport
6
3
11
10
Crystal Palace FC
6
5
10
11
Lech Poznan
6
4
10
12
Samsunspor
6
4
10
13
NK Celje
6
1
10
14
AZ Alkmaar
6
0
10
15
ACF Fiorentina
6
3
9
16
HNK Rijeka
6
3
9
17
Jagiellonia Bialystok
6
1
9
18
Omonia Nicosie
6
1
8
19
FC Noah
6
-1
8
20
KF Drita
6
-4
8
21
Kuopion Palloseura
6
1
7
22
FC Shkëndija
6
-1
7
23
Hsk Zrinjski Mostar
6
-2
7
24
SK Sigma Olomouc
6
-2
7
25
Universitatea Craiova
6
-2
7
26
Lincoln Red Imps
6
-8
7
27
FC Dynamo Kiev
6
0
6
28
Legia Varsovie
6
0
6
29
Slovan Bratislava
6
-4
6
30
Breidablik Kopavogur
6
-5
5
31
Shamrock Rovers
6
-6
4
32
BK Häcken
6
-3
3
33
Hamrun Spartans
6
-7
3
34
Shelbourne FC
6
-7
2
35
Aberdeen FC
6
-11
2
36
Rapid Vienne
6
-11
1