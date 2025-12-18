DE
Une première depuis 1965!
Lausanne s'offre une victoire de prestige face à la Fiorentina et entre dans l'histoire

Jamais depuis 1965, le Lausanne-Sport n'avait été européen au printemps! Ce sera le cas en 2026 grâce à cette formidable campagne européenne et à ce succès de prestige face à la Fiorentina (1-0) ce jeudi. Quelle deuxième mi-temps!
Publié: il y a 6 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 1 minute
Gabriel Sigua exulte: Lausanne ouvre la marque face à la Fiorentina!
Photo: AP
Tim GuilleminResponsable du pôle Sport

«Qu'importe leurs noms, qu'importe leurs blasons. A Lausanne, on sait faire trembler les plus grands.» Le message du Kop Sud Lausanne était on ne peut plus clair et les joueurs, impressionnés avant le coup d'envoi par ce tifo, dont la partie la plus graphique s'étendait jusqu'à la tribune latérale, ont tout fait pour faire honneur à ce mots ce jeudi face à la Fiorentina. Kevin Mouanga (encore une fois énorme) et ses coéquipiers peuvent être fiers d'eux: ils y sont parvenus. Avant même de parler de chiffres et de qualifications, il y a cette phrase, à lire, relire et imprimer en gras si besoin: le Lausanne-Sport a battu la Fiorentina dans un match officiel de Coupe d'Europe.

Un message qui sonnait comme un avertissement et est devenu une prophétie au fil du match.
Photo: keystone-sda.ch

Il était difficile d'oser en rêver, et probablement encore beaucoup moins d'y croire, même si la forme très relative de la Viola en championnat vient tempérer l'exploit. Mais est-ce vraiment le cas, au fond? Qui aurait pu penser il y a encore deux ans que le LS battrait une équipe de Serie A, qu'elle que soit son état de forme? L'exploit est là en fait: non pas d'avoir battu une Fiorentina en crise, mais bien d'avoir parcouru tout le chemin depuis la Challenge League, de Ludovic Magnin avant-hier et hier à Peter Zeidler aujourd'hui.

Lausanne-Sport, Coupe d'Europe!
Photo: UEFA via Getty Images

Oui, le LS a battu la Fiorentina ce jeudi (1-0) et verra le printemps européen pour la première fois depuis 1965 et un quart de finale de Coupe des Coupes face à West Ham. Soixante ans plus tard, voilà donc les Lausannois européens après Noël, ce qui en dit long, là aussi, sur le chemin parcouru par le club vaudois.

Lausanne éjecté du top 8 par... Dereck Kutesa!

Les Lausannois ne seront cependant pas dans le top 8 de cette Conference League, eux qui y étaient après le coup de sifflet final et ont été éjectés du top 8 par l'égalisation de l'AEK (signée Dereck Kutesa à la 97e!) face à Craiova, qui les a fait reculer in extremis au 9e rang et les contraint donc à jouer un play-off face auZrinjski Mostar ou à Shkendija.

Les agneaux se sont transformés en loups à la pause

Lausanne a construit son succès grâce à une deuxième période furieuse, entamée de la meilleure des manières face à des Toscans médusés par l'agressivité et la hargne de leurs onze adversaires, qui n'avaient rien de similaires à ceux de la première mi-temps. Les agneaux respectueux s'étaient transformés d'un coup en loups affamés!

Karlo Letica, solide comme un mur croate.
Photo: keystone-sda.ch

Enzo Kana-Biyik a frappé le premier, mais sa déviation subtile est passée de peu à côté du but du tout jeune Tommaso Martinelli (53e). De quoi enflammer le kop et les joueurs du LS, qui ont compris qu'il y avait un vrai coup à jouer face à cet adversaire qu'il fallait bousculer pour voir ce qu'il avait dans le ventre, c'est à dire pas grand chose.

Gabriel Sigua ouvre la marque

L'ouverture du score est venue de la tête de Gabriel Sigua, bien servi par Enzo Kana-Biyik, juste devant le Kop Sud (58e, 1-0) et Lausanne a continué à presser, sans s'arrêter, et à harceler son adversaire, sans pitié. Les 12'000 spectatrices et spectateurs se régalaient, si l'on enlève bien sûr les 700 tifosi de la Fiorentina, lesquels criaient et sifflaient leur colère depuis le secteur qui leur était réservé. Pour la deuxième fois à guichets fermés cette saison après la réception de Besiktas, la Tuilière prenait feu malgré le froid glacial.

Lausanne étouffe la Fiorentina en deuxième période

Beyatt Lekoueiry, l'homme capable d'être transparent et flamboyant dans le même match, a alors commencé à dribbler comme Diego Maradona et est passé tout près de tromper Tommaso Martinelli à la 61e. La Fiorentina était à l'agonie et Lausanne se retrouvait alors 7e au classement évolutif en direct!

Même la superstar Edin Dzeko n'a rien pu faire contre cet épatant Lausanne-Sport.
Photo: keystone-sda.ch

Peter Zeidler décidait alors de faire entrer Alban Ajdini et Olivier Custodio pour Enzo Kana-Biyik et Gabriel Sigua, sentant que la Fiorentina allait être obligée d'élever le niveau. L'idée de l'Allemand: stabiliser son milieu de terrain, sans arrêter d'attaquer bien sûr, mais en mettant un peu plus de sécurité tout de même. Karlo Letica a alors eu un peu de travail, mais la Fiorentina n'a pas non plus eu des montagnes d'occasions. La plus belle a même été pour Beyatt Lekoueiry à la 88e, au terme d'un très joli solo encore une fois. Lausanne conservait son avantage dans une magnifique ambiance, après un dernier sauvetage de Karlo Letica! Il ne restait alors plus qu'à fêter avec un public aux anges et à prendre connaissance des autres résultats et à ce but tardif de Dereck Kutesa à Athènes qui offre au LS deux matches européens de plus.

Le tirage au sort des play-off aura lieu le 16 janvier. La première manche se jouera en Bosnie ou en Macédoine du Nord le jeudi 19 février, la deuxième le 26 à Lausanne. Le vainqueur affrontera Mainz ou l'AEK Larnaca en huitièmes.

Conference League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
RC Strasbourg
RC Strasbourg
6
6
16
2
RKS Rakow Czestochowa
RKS Rakow Czestochowa
6
7
14
3
Sparta Prague
Sparta Prague
6
7
13
4
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
6
6
13
5
Shakhtar Donetsk
Shakhtar Donetsk
6
5
13
6
FSV Mayence
FSV Mayence
6
4
13
7
AEK Larnaca
AEK Larnaca
6
6
12
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
6
3
11
9
AEK Athènes
AEK Athènes
5
6
10
10
Crystal Palace FC
Crystal Palace FC
6
5
10
11
Lech Poznan
Lech Poznan
6
4
10
12
Samsunspor
Samsunspor
6
4
10
13
NK Celje
NK Celje
6
1
10
14
AZ Alkmaar
AZ Alkmaar
6
0
10
15
ACF Fiorentina
ACF Fiorentina
6
3
9
16
HNK Rijeka
HNK Rijeka
6
3
9
17
Jagiellonia Bialystok
Jagiellonia Bialystok
6
1
9
18
Omonia Nicosie
Omonia Nicosie
6
1
8
19
FC Noah
FC Noah
6
-1
8
20
KF Drita
KF Drita
6
-4
8
21
Kuopion Palloseura
Kuopion Palloseura
6
1
7
22
Universitatea Craiova
Universitatea Craiova
5
-1
7
23
FC Shkëndija
FC Shkëndija
6
-1
7
24
Hsk Zrinjski Mostar
Hsk Zrinjski Mostar
6
-2
7
25
SK Sigma Olomouc
SK Sigma Olomouc
6
-2
7
26
Lincoln Red Imps
Lincoln Red Imps
6
-8
7
27
FC Dynamo Kiev
FC Dynamo Kiev
6
0
6
28
Legia Varsovie
Legia Varsovie
6
0
6
29
Slovan Bratislava
Slovan Bratislava
6
-4
6
30
Breidablik Kopavogur
Breidablik Kopavogur
6
-5
5
31
Shamrock Rovers
Shamrock Rovers
6
-6
4
32
BK Häcken
BK Häcken
6
-3
3
33
Hamrun Spartans
Hamrun Spartans
6
-7
3
34
Shelbourne FC
Shelbourne FC
6
-7
2
35
Aberdeen FC
Aberdeen FC
6
-11
2
36
Rapid Vienne
Rapid Vienne
6
-11
1
Playoffs
Barrages qualificatifs
