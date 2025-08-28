Même si les supporters de Besiktas sont un peu fâchés contre leur club, l'ambiance promet d'être électrique ce jeudi soir à Istanbul pour le Lausanne-Sport. Peter Zeidler s'en réjouit et s'est même permis une petite blague à ce sujet en conférence de presse.

Peter Zeidler a séduit son auditoire en conférence de presse, comme toujours. Photo: IMAGO/Anadolu Agency

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Vincent Steinmann a tenu à relever l'extrême correction des supporters de Besiktas lors du match aller à Lausanne. «Tout s'est extrêmement bien passé. Quand un public aussi passionné se comporte aussi bien, il faut le dire et j'avais envie de le faire», explique le vice-président du Lausanne-Sport, juste avant de visiter le stade de Besiktas mercredi soir.

Une fois l'enceinte découverte, quelle est sa première impression? «Une claque. Magnifique. C'est un chaudron, très bien pensé et conçu», s'enthousiasme le dirigeant du LS, tout heureux que les efforts collectifs du club depuis plusieurs années permettent au peuple bleu et blanc de vivre ce moment privilégié dans l'une des enceintes les plus mythiques du football européen.

Les sensations dans le football, parfois ça existe

Mieux: si Besiktas est toujours largement le favori de cette double confrontation, le match aller a prouvé que le LS pouvait regarder son prestigieux adversaire dans les yeux. «C'est exactement ça. On a pu se hisser à leur hauteur. Le match aller nous a prouvé qu'on avait une chance, qu'on pouvait rivaliser. Il faudra une grande performance pour se qualifier et créer la sensation. Et les sensations dans le football, parfois, ça existe», a enchaîné Peter Zeidler en conférence de presse, au coeur d'un décor qu'il a également semblé apprécier.

Les joueurs du LS ont découvert le stade de Besiktas. Photo: Anadolu via Getty Images

«Tout ici, nous démontre que l'on se trouve dans la maison d'un grand club. Le stade est magnifique, les installations aussi. Jouer ici nous motive, on attend ce moment avec impatience», a ajouté le technicien allemand, lequel s'attend à vivre une expérience hors du commun, mais souhaite surtout que son équipe ressorte vainqueure de ce match. «Bien sûr qu'il faudra se servir de toute cette énergie pour nous motiver encore plus et ne pas être impressionnés.»

Olivier Custodio, l'homme qui montre la voie

Assis à côté de son entraîneur, Olivier Custodio devrait jouer un rôle central dans cette optique. A Astana, le capitaine du LS avait assumé sa position de leader dans un contexte différent, son équipe ayant deux buts d'avance au coup d'envoi avant de plonger dans l'inconnu au Kazakhstan. Malgré un début de match compliqué, le LS était resté calme, dans le sillage d'un Olivier Custodio épatant en ce début de saison, et s'était au final imposé tranquillement (2-0). Ce jeudi, à Istanbul, il faudra être fort pour résister à la pression turque, que ce soit celle des joueurs ou des 40'000 fans attendus.

Olivier Custodio jouera un rôle essentiel dans la gestion des émotions ce jeudi. Photo: Anadolu via Getty Images

«Des joueurs de Lugano m'ont raconté l'expérience qu'ils ont vécu ici récemment et ils m'ont dit que l'ambiance était l'une des plus belles en Europe. On se réjouit de vivre ça, c'est aussi pour des moments comme ceux-là qu'on joue au foot», assure le capitaine du LS. Le stade devrait être plein, ou quasiment, mais si les choses devaient mal tourner pour Besiktas, pas sûr que le soutien soit unanime et constant.

Besiktas est sur un fil

Le club turc est en effet tout proche de la crise et une grande partie de ses supporters est en colère contre la direction. Une mauvaise entame de match pourrait crisper tout le monde et le Lausanne-Sport pourrait en profiter. Dans les stades où la passion est folle, comme à Marseille, Belgrade ou au Pirée, la foule peut être un avantage exceptionnel quand elle vous pousse. Mais jouer le rôle contraire quand les choses vont moins bien...

Reste une composante essentielle: le bruit. Même si l'atmosphère à La Tuilière a énormément progressé ces dernières années sous l'impulsion du Kop Sud, les 12'000 places du stade lausannois ne lui permettront jamais de rivaliser avec ce que propose Besiktas.

Timo Werner avait été pris d'acouphènes en 2017 au même endroit. Photo: imago/Picture Point LE

L'histoire de Timo Werner, lequel avait été pris de vertige en raison du bruit en 2017 avec Leipzig, a fait le tour du monde et Peter Zeidler a été invité à la commenter mercredi.

«Oui, tout le monde l'a entendue. Est-ce qu'on s'est entraînés spécifiquement pour ça? Non. J'ai pensé à mettre de la musique très fort à l'entraînement dans les haut-parleurs, mais je ne l'ai pas fait. Mais quand vous entendez le volume de la musique que mettent les joueurs dans le vestiaire, c'est tellement fort que ça m'étonnerait qu'ils soient dérangés jeudi!», a souri l'Allemand, faisant rire toute la salle et en premier lieu Olivier Custodio juste à côté de lui.

A voir si les supporters de Besiktas feront plus de bruit au stade jeudi que Tiakola et SDM dans le vestiaire des joueurs...