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Zira FK
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Dès 18:00
Paide Linnameeskond
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Match aller 0:1
Vs
Paide Linnameeskond
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Coup d’envoi
jeudi
30 juillet 2026 à 18:00
Stade
Sumqayit, Azerbaïdjan
Sumgayit City Stadium
Capacité
10'047
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