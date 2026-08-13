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Conference League
Ligue Europa Conférence: WKW ETO FC Gyor - FC Riga (13.08.2026)
WKW ETO FC Gyor
Dès 20:30
FC Riga
WKW ETO FC Gyor
Dès 20:30
Match aller 0:1
Vs
FC Riga
Composition des équipes
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Coup d’envoi
jeudi
13 août 2026 à 20:30
Stade
Gyor, Hongrie
Gyori Eto
Capacité
16'000
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