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WKW ETO FC Gyor
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Dès 19:00
Atert Bissen
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Match aller 6:2
Vs
Atert Bissen
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Coup d’envoi
jeudi
30 juillet 2026 à 19:00
Stade
Gyor, Hongrie
Gyori Eto
Capacité
16'000
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