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Vilnius FK Zalgiris
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Dès 19:00
OFK Petrovac
OFK Petrovac
Vilnius FK Zalgiris
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Dès 19:00
Match aller 3:1
Vs
OFK Petrovac
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Coup d’envoi
jeudi
16 juillet 2026 à 19:00
Stade
Vilnius, Lituanie
LFF Stadium
Capacité
5'422
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