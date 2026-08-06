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Vilnius FK Zalgiris
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Dès 19:00
Hajduk Split
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Vilnius FK Zalgiris
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Vs
Hajduk Split
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Coup d’envoi
jeudi
06 août 2026 à 19:00
Stade
Vilnius, Lituanie
LFF Stadium
Capacité
5'422
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