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Ligue Europa Conférence: Vikingur Reykjavik - FK Borac Banja Luka (20.08.2026)
Vikingur Reykjavik
Dès 20:00
FK Borac Banja Luka
Vikingur Reykjavik
Dès 20:00
Vs
FK Borac Banja Luka
Composition des équipes
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Coup d’envoi
jeudi
20 août 2026 à 20:00
Stade
Reykjavik, Islande
Víkingsvollur
Capacité
1'449
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