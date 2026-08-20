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Vikingur Reykjavik
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Dès 20:00
FK Borac Banja Luka
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Vikingur Reykjavik
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Vs
FK Borac Banja Luka
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Coup d’envoi
jeudi
20 août 2026 à 20:00
Stade
Reykjavik, Islande
Víkingsvollur
Capacité
1'449
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