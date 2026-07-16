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Vikingur Gota
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Dès 19:00
Stjarnan Gardabaer
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Vikingur Gota
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Dès 19:00
Match aller 1:3
Vs
Stjarnan Gardabaer
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Coup d’envoi
jeudi
16 juillet 2026 à 19:00
Stade
Klaksvik, Iles Féroé
Vid Djupumyrar
Capacité
2'500
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