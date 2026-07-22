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Vardar Skopje
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Dès 20:00
FC Riga
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Vardar Skopje
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Vs
FC Riga
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Coup d’envoi
mercredi
22 juillet 2026 à 20:00
Stade
Skopje, Macédoine du Nord
Tose Proeski Arena
Capacité
34'460
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