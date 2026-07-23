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Valur Reykjavik
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Dès 21:15
Hsk Zrinjski Mostar
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Vs
Hsk Zrinjski Mostar
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Coup d’envoi
jeudi
23 juillet 2026 à 21:15
Stade
Reykjavik, Islande
Hlidarendi Stadium
Capacité
1'500
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