DE
FR
Compte & paramètres
Suisse
Monde
Opinion
Sport
Money
Lifestyle
Concours
Longs formats
Vidéos
Podcasts
Newsletters
La rédac
DE
FR
Home
Sport
Football
Conference League
Ligue Europa Conférence: Valur Reykjavik - FC Nordsjaelland (06.08.2026)
Valur Reykjavik
Dès 20:30
FC Nordsjaelland
Valur Reykjavik
Dès 20:30
Vs
FC Nordsjaelland
Composition des équipes
Statistiques
Matches et résultats
Info
Les derniers matches
Coup d’envoi
jeudi
06 août 2026 à 20:30
Stade
Reykjavik, Islande
Hlidarendi Stadium
Capacité
1'500
Partager
Source privilégiée
Comment ça marche
Vous avez trouvé une erreur?
Signalez-la
Articles les plus lus
Articles les plus lus