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Valur Reykjavik
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Dès 20:30
FC Nordsjaelland
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Valur Reykjavik
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Vs
FC Nordsjaelland
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Coup d’envoi
jeudi
06 août 2026 à 20:30
Stade
Reykjavik, Islande
Hlidarendi Stadium
Capacité
1'500
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