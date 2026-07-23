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Conference League
Ligue Europa Conférence: Universitatea Cluj - SK Brann (23.07.2026)
Universitatea Cluj
Dès 19:00
SK Brann
Universitatea Cluj
Dès 19:00
Vs
SK Brann
Composition des équipes
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Coup d’envoi
jeudi
23 juillet 2026 à 19:00
Stade
Cluj Napoca, Roumanie
Cluj Arena
Capacité
30'200
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