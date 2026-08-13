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Tromso IL
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CFR Cluj
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Match aller 5:0
Vs
CFR Cluj
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Coup d’envoi
jeudi
13 août 2026 à 19:00
Stade
Tromso, Norvège
Alfheim Stadion
Capacité
6'687
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