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Conference League
Ligue Europa Conférence: Tromso IL - CFR Cluj (13.08.2026)
Tromso IL
Dès 19:00
CFR Cluj
Tromso IL
Dès 19:00
Match aller 5:0
Vs
CFR Cluj
Composition des équipes
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Coup d’envoi
jeudi
13 août 2026 à 19:00
Stade
Tromso, Norvège
Alfheim Stadion
Capacité
6'687
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