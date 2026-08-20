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Tromso IL
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Dès 19:00
Brighton & Hove Albion FC
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Tromso IL
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Vs
Brighton & Hove Albion FC
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Coup d’envoi
jeudi
20 août 2026 à 19:00
Stade
Tromso, Norvège
Alfheim Stadion
Capacité
6'687
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