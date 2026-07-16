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Conference League
Ligue Europa Conférence: Torpedo Koutaissi - Zira FK (16.07.2026)
Torpedo Koutaissi
Dès 18:00
Zira FK
Torpedo Koutaissi
Dès 18:00
Match aller 0:3
Vs
Zira FK
Composition des équipes
Statistiques
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Info
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Coup d’envoi
jeudi
16 juillet 2026 à 18:00
Stade
Kutaisi, Géorgie
Ramaz Shengelia Stadium
Capacité
12'000
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