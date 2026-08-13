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Conference League
Ligue Europa Conférence: Tobol Kostanaï - FK Partizan (13.08.2026)
Tobol Kostanaï
Dès 17:00
FK Partizan
Tobol Kostanaï
Dès 17:00
Match aller 0:3
Vs
FK Partizan
Composition des équipes
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Coup d’envoi
jeudi
13 août 2026 à 17:00
Stade
Kostanay, Kazakhstan
Kostanay Central Stadium
Capacité
8'323
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