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Tobol Kostanaï
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Dès 17:00
FK Partizan
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Match aller 0:3
Vs
FK Partizan
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Coup d’envoi
jeudi
13 août 2026 à 17:00
Stade
Kostanay, Kazakhstan
Kostanay Central Stadium
Capacité
8'323
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