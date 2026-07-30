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Tobol Kostanaï
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Dès 16:00
FK Panevezys
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Tobol Kostanaï
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Dès 16:00
Match aller 1:1
Vs
FK Panevezys
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Coup d’envoi
jeudi
30 juillet 2026 à 16:00
Stade
Kostanay, Kazakhstan
Kostanay Central Stadium
Capacité
8'323
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