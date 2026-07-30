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Conference League
Ligue Europa Conférence: The New Saints - Flora Tallinn (30.07.2026)
The New Saints
Dès 19:30
Flora Tallinn
The New Saints
Dès 19:30
Match aller 0:1
Vs
Flora Tallinn
Composition des équipes
Statistiques
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Info
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Coup d’envoi
jeudi
30 juillet 2026 à 19:30
Stade
Oswestry, Angleterre
Park Hall
Capacité
2'048
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