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The New Saints
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Dès 19:30
Flora Tallinn
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Match aller 0:1
Vs
Flora Tallinn
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Coup d’envoi
jeudi
30 juillet 2026 à 19:30
Stade
Oswestry, Angleterre
Park Hall
Capacité
2'048
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