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St Josephs FC
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Dès 18:00
Bohemians Dublin
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Match aller 0:2
Vs
Bohemians Dublin
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Coup d’envoi
jeudi
16 juillet 2026 à 18:00
Stade
Gibraltar, Gibraltar
Europa Sports Park
Capacité
2'000
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