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Conference League
Ligue Europa Conférence: St Josephs FC - Bohemians Dublin (16.07.2026)
St Josephs FC
Dès 18:00
Bohemians Dublin
St Josephs FC
Dès 18:00
Match aller 0:2
Vs
Bohemians Dublin
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Coup d’envoi
jeudi
16 juillet 2026 à 18:00
Stade
Gibraltar, Gibraltar
Europa Sports Park
Capacité
2'000
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