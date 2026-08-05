DE
FR
SK Brann
SK Brann
Dès 19:00
Apollon Limassol
Apollon Limassol
SK Brann
SK Brann
Dès 19:00
Vs
Apollon Limassol
Apollon Limassol
Les derniers matches
Coup d’envoi
mercredi
05 août 2026 à 19:00
Stade
Bergen, Norvège
Brann Stadion
Capacité
17'686
Articles les plus lus
    Articles les plus lus