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Conference League
Ligue Europa Conférence: SK Brann - Apollon Limassol (05.08.2026)
SK Brann
Dès 19:00
Apollon Limassol
SK Brann
Dès 19:00
Vs
Apollon Limassol
Composition des équipes
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Coup d’envoi
mercredi
05 août 2026 à 19:00
Stade
Bergen, Norvège
Brann Stadion
Capacité
17'686
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