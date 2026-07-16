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Sileks Kratovo
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Dès 20:00
Dinamo Minsk
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Sileks Kratovo
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Dès 20:00
Match aller 1:0
Vs
Dinamo Minsk
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Coup d’envoi
jeudi
16 juillet 2026 à 20:00
Stade
Skopje, Macédoine du Nord
Centre d'entraînement Petar Milosevski
Capacité
2'500
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