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Sheriff Tiraspol
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FC St-Gall
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Vs
FC St-Gall
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Coup d’envoi
jeudi
06 août 2026 à 19:00
Stade
Tiraspol, Moldavie
Sheriff Stadium
Capacité
14'000
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FC Saint-Gall
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