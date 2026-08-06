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Ligue Europa Conférence: Sheriff Tiraspol - FC St-Gall (06.08.2026)
Sheriff Tiraspol
Dès 19:00
FC St-Gall
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FC St-Gall
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Coup d’envoi
jeudi
06 août 2026 à 19:00
Stade
Tiraspol, Moldavie
Sheriff Stadium
Capacité
14'000
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