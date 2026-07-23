DE
FR
Shelbourne FC
Shelbourne FC
Dès 20:45
Nomme Kalju
Nomme Kalju
Shelbourne FC
Shelbourne FC
Dès 20:45
Vs
Nomme Kalju
Nomme Kalju
Les derniers matches
Coup d’envoi
jeudi
23 juillet 2026 à 20:45
Stade
Dublin, Irlande
Tolka Park
Capacité
9'700
Articles les plus lus
    Articles les plus lus