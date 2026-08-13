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Shelbourne FC
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Dès 20:45
Ajax Amsterdam
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Match aller 1:3
Vs
Ajax Amsterdam
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Arbitre
Referee
Claudio Filipe
Ruivo Pereira
Portugal
Coup d’envoi
jeudi
13 août 2026 à 20:45
Stade
Dublin, Irlande
Tolka Park
Capacité
9'700
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