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Conference League
Ligue Europa Conférence: Shamrock Rovers - Kuopion Palloseura (20.08.2026)
Shamrock Rovers
Dès 21:00
Kuopion Palloseura
Shamrock Rovers
Dès 21:00
Vs
Kuopion Palloseura
Composition des équipes
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Coup d’envoi
jeudi
20 août 2026 à 21:00
Stade
Dublin, Irlande
Tallaght Stadium
Capacité
8'000
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