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Shamrock Rovers
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Dès 21:00
Kuopion Palloseura
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Shamrock Rovers
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Vs
Kuopion Palloseura
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Coup d’envoi
jeudi
20 août 2026 à 21:00
Stade
Dublin, Irlande
Tallaght Stadium
Capacité
8'000
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