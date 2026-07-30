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SC Braga
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Dès 21:00
FK Zeleznicar Pancevo
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SC Braga
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Match aller 1:0
Vs
FK Zeleznicar Pancevo
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Coup d’envoi
jeudi
30 juillet 2026 à 21:00
Stade
Braga, Portugal
Stade Municipal de Braga
Capacité
30'286
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