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Ligue Europa Conférence: SC Braga - Dinamo Minsk (06.08.2026)
SC Braga
Dès 20:30
Dinamo Minsk
SC Braga
Dès 20:30
Vs
Dinamo Minsk
Composition des équipes
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Coup d’envoi
jeudi
06 août 2026 à 20:30
Stade
Braga, Portugal
Stade Municipal de Braga
Capacité
30'286
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