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SC Braga
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Dès 20:30
Dinamo Minsk
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SC Braga
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Dinamo Minsk
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Coup d’envoi
jeudi
06 août 2026 à 20:30
Stade
Braga, Portugal
Stade Municipal de Braga
Capacité
30'286
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