DE
FR
SC Braga
SC Braga
Dès 21:00
Austria Vienne
Austria Vienne
SC Braga
SC Braga
Dès 21:00
Vs
Austria Vienne
Austria Vienne
Les derniers matches
Arbitre
Referee
Ishmael
Barbara
Malte
Coup d’envoi
jeudi
20 août 2026 à 21:00
Stade
Braga, Portugal
Stade Municipal de Braga
Capacité
30'286
Articles les plus lus
    Articles les plus lus